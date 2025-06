Arraiá da Prefs: prefeitura lança 13 dias de festas juninas no Centro Histórico de Salvador Fotos: Divulgação / Secom PMSA Prefeitura de Salvador anunciou nesta segunda-feira (3) o lançamento do... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h16 ) twitter

Fotos: Divulgação / Secom PMSA Prefeitura de Salvador anunciou nesta segunda-feira (3) o lançamento do “Arraiá da Prefs 2025 – O São João do Coração da Cidade”, que será realizado entre os dias 6 e 18 de junho, sempre das 17h às 22h, com acesso gratuito. O evento ocupará a Rua Chile e a Praça Municipal, no Centro Histórico, com 13 dias seguidos de música, dança, gastronomia e valorização da cultura popular.

