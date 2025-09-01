Artista Baiano manda a real sobre barulho e falta de respeito em cinemas de Salvador Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ Agência Brasil O músico baiano André That Hora levantou em suas... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 20h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h37 ) twitter

Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ Agência Brasil O músico baiano André That Hora levantou em suas redes sociais um debate referente a um caso que aconteceu com o artista na última quinta-feira (27) e que tem gerado repercussão: A dificuldade de assistir a um filme tranquilamente nos cinemas de Salvador. De acordo com o músico, em um vídeo compartilhado no seu Instagram, a experiência de ir assistir a filmes no cinema vem sendo prejudicada pelo mau comportamento do público. Com conversas paralelas, uso de celulares e desrespeito. “Velho, eu tô cheio de ódio, aqui em Salvador não tem como assistir mais um filme em paz. Eu fui a uma sessão de terror +18, todo mundo adulto, e a galera conversava como se estivesse em um bar. Cheguei a pedir silêncio, os caras pararam, mas logo começaram de novo. Pô, eu pago ingresso e não consigo assistir em silêncio.” André também alertou para a possibilidade de, em algum momento, a situação ficar fora de controle: “Só vai acabar quando acontecer tragédia, quando alguém perder a cabeça. O meu dinheiro e o meu tempo valem tanto quanto o de qualquer um. Falta consciência, falta respeito”, disse o músico.

