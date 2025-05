Árvore cai em Mussurunga por conta da forte chuva; saiba mais Foto: ReproduçãoCai árvore MussurungaUma árvore cedeu na pista nesta sexta-feira (2), durante a madrugada por... Taktá|Do R7 02/05/2025 - 11h01 (Atualizado em 02/05/2025 - 11h01 ) twitter

Cai árvore Mussurunga Taktá

Foto: ReproduçãoCai árvore MussurungaUma árvore cedeu na pista nesta sexta-feira (2), durante a madrugada por volta das 4h. O incidente ocorreu próximo à entrada do bairro, no trecho que dá acesso ao Setor C, e complicou o tráfego de veículos na região, principalmente o dos ônibus, que precisaram desviar e seguir por outra rota.

