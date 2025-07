Árvore desaba sobre carro no Rio Vermelho Foto: Leitor TakTáQueda árvore Uma árvore de grande porte caiu na madrugada deste domingo (6),... Taktá|Do R7 06/07/2025 - 14h35 (Atualizado em 06/07/2025 - 14h35 ) twitter

Foto: Leitor TakTáQueda árvore Uma árvore de grande porte caiu na madrugada deste domingo (6), por volta das 3h, na Rua Almirante Barroso, no bairro do Rio de Vermelho em Salvador. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas um carro foi atingido e um segundo carro que teve danos menores.

Para mais detalhes sobre este incidente e as preocupações dos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

