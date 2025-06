Assaltante rouba 10 celulares após se passar por passageiro em ônibus Foto: Ascom SemobUm ônibus que operava na linha 1511 – Conjunto Pirajá x Engenho Velho... Taktá|Do R7 18/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 15h37 ) twitter

Taktá

Foto: Ascom SemobUm ônibus que operava na linha 1511 – Conjunto Pirajá x Engenho Velho da Federação foi assaltado na manhã desta quarta-feira (18), em Salvador. Segundo relatos de passageiros à Record Bahia, um homem entrou no veículo no bairro de Pirajá, aparentando ser um passageiro comum. Pouco depois de embarcar, o suspeito anunciou o assalto e recolheu cerca de dez celulares em uma sacola antes de fugir. Após o crime, o motorista e o cobrador seguiram com o coletivo até a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (Derrc), no Ogunjá, onde registraram o boletim de ocorrência. Até o momento, o autor do assalto não foi identificado.

