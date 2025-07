Assaltantes invadem loja, apontam arma e roubam R$ 35 mil em eletrônicos em Itinga Foto: Reprodução Dois homens invadiram uma loja de eletrônicos localizada na Avenida Fortaleza, no bairro... Taktá|Do R7 03/07/2025 - 15h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Dois homens invadiram uma loja de eletrônicos localizada na Avenida Fortaleza, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na manhã de quarta-feira (2), feriado da Independência da Bahia. Mesmo com o funcionamento parcial do comércio, a rua estava tranquila, cenário que, segundo testemunhas, facilitou a ação criminosa.

Para mais detalhes sobre este crime e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Influenciador que matou motociclista em acidente em Salvador é solto pela Justiça

Bahia pode bater recorde de jogos em 2025 e zagueiro David Duarte valoriza pausa: “Foi fundamental”

Baile da Independência celebra Walmir Lima no Campo Grande nesta quinta-feira (3)