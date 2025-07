Ataque a tiros deixa um morto e outro ferido no Dois de Julho Foto: Reprodução/Google Street ViewRua do Sodré, no bairro Dois de Julho, em SalvadorUm homem morreu... Taktá|Do R7 29/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h38 ) twitter

Rua do Sodré, no bairro Dois de Julho, em Salvador Taktá

Foto: Reprodução/Google Street View Rua do Sodré, no bairro Dois de Julho, em Salvador Um homem morreu e outro ficou ferido após serem alvos de disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (28), na Rua do Sodré, no bairro Dois de Julho, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM foram acionados para averiguar denúncias de tiros na região e, ao chegarem ao local, confirmaram o ocorrido. As duas vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas uma delas não resistiu aos ferimentos e a outra segue internada.

