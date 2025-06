Atenção! Inscrições para o Enem 2025 terminam nesta sexta-feira (13) Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilTermina às 23h59 desta sexta-feira (13) o prazo para se... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilTermina às 23h59 desta sexta-feira (13) o prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A data foi prorrogada pelo Ministério da Educação após identificar baixa adesão de estudantes no período inicial, que se encerraria em 6 de junho. Também se encerram hoje os prazos para solicitação de atendimento especializado e pedidos de tratamento por nome social.

