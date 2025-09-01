Ativistas lançam tinta na Sagrada Família em protesto climático
Foto: Reprodução / Redes Sociais.Dois ativistas jogaram tinta vermelha e preta na fachada da Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, neste domingo (31), durante um protesto contra a falta de ações diante da crise climática. A manifestação foi reivindicada pelo grupo ecologista Futuro Vegetal, que relaciona os incêndios florestais recentes na Espanha ao agravamento das mudanças climáticas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este protesto impactante!
