Ativistas lançam tinta na Sagrada Família em protesto climático

Dois ativistas jogaram tinta vermelha e preta na fachada da Basílica...

Do R7

Foto: Reprodução / Redes Sociais.Dois ativistas jogaram tinta vermelha e preta na fachada da Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, neste domingo (31), durante um protesto contra a falta de ações diante da crise climática. A manifestação foi reivindicada pelo grupo ecologista Futuro Vegetal, que relaciona os incêndios florestais recentes na Espanha ao agravamento das mudanças climáticas.

