Ativistas lançam tinta na Sagrada Família em protesto climático

Taktá|Do R7

01/09/2025 - 09h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h38 )

Foto: Reprodução / Redes Sociais.Dois ativistas jogaram tinta vermelha e preta na fachada da Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, neste domingo (31), durante um protesto contra a falta de ações diante da crise climática. A manifestação foi reivindicada pelo grupo ecologista Futuro Vegetal, que relaciona os incêndios florestais recentes na Espanha ao agravamento das mudanças climáticas.

