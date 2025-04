Autoridades brasileiras lamentam morte do Papa Francisco Foto: Shutterstock A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira (21), repercutiu entre... Taktá|Do R7 21/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 21/04/2025 - 10h26 ) twitter

A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira (21), repercutiu entre autoridades brasileiras. O pontífice, que enfrentava problemas respiratórios desde o início do ano, esteve internado por quase 40 dias no Hospital Gemelli, em Roma. Sua morte foi confirmada pelo Vaticano no início da manhã.

