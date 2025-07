Autoridades confirmam a recuperação do corpo de homem que caiu de ferry-boat Foto: Reprodução/Redes SociaisFoi localizado na tarde desta terça-feira (1º), nas proximidades da Ilha de Itaparica,... Taktá|Do R7 01/07/2025 - 19h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h16 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisFoi localizado na tarde desta terça-feira (1º), nas proximidades da Ilha de Itaparica, o corpo do homem que desapareceu após cair no mar durante a travessia do ferry-boat Zumbi dos Palmares, na Baía de Todos-os-Santos. A vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (27).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico incidente.

