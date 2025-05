Autoridades lamentam morte de Divaldo Franco, fundador da Mansão do Caminho Foto: ReproduçãoApós a notícia do falecimento de Divaldo Franco na noite desta terça-feira (13), diversos... Taktá|Do R7 14/05/2025 - 07h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 07h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoApós a notícia do falecimento de Divaldo Franco na noite desta terça-feira (13), diversos políticos, artistas e admiradores publicaram homenagens e suas despedidas a um dos principais lideres religiosos do país. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lamentou a morte do médium Divaldo Franco, 98 anos, fundador da Mansão do Caminho e um dos principais líderes religiosos do país. “Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Divaldo Franco, um dos maiores líderes espirituais do Brasil e um exemplo de dedicação à caridade e à paz”, escreveu em publicação nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre as homenagens e o legado de Divaldo Franco, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Festival gastronômico movimenta Salvador e região com menus a partir de R$ 59,90

Petrobras lucra R$ 35 bilhões no primeiro trimestre e destaca pré-sal como motor de crescimento

Mais de R$ 9 bilhões ainda estão esquecidos em bancos, alerta Banco Central