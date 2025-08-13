Logo R7.com
Avenida San Martin, em Salvador, será requalificada; confira o que muda

Foto: Google Earth.O Governo da Bahia abriu licitação para elaborar o projeto básico de requalificação...

Foto: Google Earth.O Governo da Bahia abriu licitação para elaborar o projeto básico de requalificação da Avenida General San Martin, em Salvador. A via, que liga bairros como Liberdade e Fazenda Grande do Retiro, é considerada estratégica para a mobilidade urbana da capital.

