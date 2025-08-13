Avenida San Martin, em Salvador, será requalificada; confira o que muda
Foto: Google Earth.O Governo da Bahia abriu licitação para elaborar o projeto básico de requalificação...
Foto: Google Earth.O Governo da Bahia abriu licitação para elaborar o projeto básico de requalificação da Avenida General San Martin, em Salvador. A via, que liga bairros como Liberdade e Fazenda Grande do Retiro, é considerada estratégica para a mobilidade urbana da capital.
Foto: Google Earth.O Governo da Bahia abriu licitação para elaborar o projeto básico de requalificação da Avenida General San Martin, em Salvador. A via, que liga bairros como Liberdade e Fazenda Grande do Retiro, é considerada estratégica para a mobilidade urbana da capital.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as mudanças que estão por vir na Avenida San Martin!
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as mudanças que estão por vir na Avenida San Martin!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: