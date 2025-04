Avião bimotor cai após ser interceptado por caças da FAB ReproduçãoUm avião bimotor caiu no último domingo (13) às margens do rio São Manoel, em... Taktá|Do R7 14/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 14/04/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ReproduçãoUm avião bimotor caiu no último domingo (13) às margens do rio São Manoel, em uma área remota na divisa entre Mato Grosso e Pará, após ser interceptado por caças da Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave havia decolado do Peru e não tinha autorização para sobrevoar o espaço aéreo brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este incidente intrigante.

Leia Mais em Taktá:

Operação Semana Santa 2025 da PRF Bahia promete reforço na fiscalização das rodovias federais

Brasil tem dois árbitros escalados para o Mundial de Clubes 2025

Data do júri popular de Iuri Sheik é divulgada pela Justiça na Bahia