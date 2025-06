Avião da FAB tem pneu furado em pouso e causa atrasos no Aeroporto de Salvador Foto: Reprodução / Aeroporto de SalvadorUm avião da Força Aérea Brasileira (FAB) teve um pneu... Taktá|Do R7 09/06/2025 - 06h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 06h56 ) twitter

Foto: Reprodução / Aeroporto de SalvadorUm avião da Força Aérea Brasileira (FAB) teve um pneu furado durante a aterrissagem no Aeroporto de Salvador, na tarde deste domingo (8). De acordo com a concessionária Vinci Airports, administradora do terminal, “a concessionária confirma incidente com avião da Força Aérea Brasileira, cujo pneu furou no momento do pouso, na tarde deste domingo (8). A aeronave foi removida do local, e os demais voos seguem operando normalmente”. A circulação de aeronaves na pista ficou suspensa até que o problema fosse resolvido. A pista só foi liberada por volta das 15h. Conforme informações do site Aeroportosalvador.net, diversos voos de chegada e partida registraram atrasos de 30 minutos a 1h20. Não foram divulgados detalhes sobre eventuais danos à aeronave ou impacto à tripulação.

