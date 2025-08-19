Bahia anuncia oficialmente a contratação de Kauê Furquim
Reprodução / Redes SociaisO Bahia anunciou, na tarde desta terça-feira (19), a contratação de Kauê Furquim, atleta que foi motivo de polêmica entre o clube e o Corinthians. O Bahia pagou a multa rescisória, que era de 14 milhões de reais, e contratou o jogador, considerado uma das maiores promessas da base alvinegra.
