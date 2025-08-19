Bahia anuncia oficialmente a contratação de Kauê Furquim Reprodução / Redes SociaisO Bahia anunciou, na tarde desta terça-feira (19), a contratação de Kauê... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 18h40 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Reprodução / Redes SociaisO Bahia anunciou, na tarde desta terça-feira (19), a contratação de Kauê Furquim, atleta que foi motivo de polêmica entre o clube e o Corinthians. O Bahia pagou a multa rescisória, que era de 14 milhões de reais, e contratou o jogador, considerado uma das maiores promessas da base alvinegra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa contratação polêmica!

Leia Mais em Taktá:

Débora Santana é afastada por 15 dias da Câmara de Salvador

STJ mantém prisão do influenciador Hytalo Santos e do marido

Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli