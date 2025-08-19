Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Bahia anuncia oficialmente a contratação de Kauê Furquim

Reprodução / Redes SociaisO Bahia anunciou, na tarde desta terça-feira (19), a contratação de Kauê...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Reprodução / Redes SociaisO Bahia anunciou, na tarde desta terça-feira (19), a contratação de Kauê Furquim, atleta que foi motivo de polêmica entre o clube e o Corinthians. O Bahia pagou a multa rescisória, que era de 14 milhões de reais, e contratou o jogador, considerado uma das maiores promessas da base alvinegra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa contratação polêmica!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.