Bahia atropela Bragantino fora de casa, encerra tabu histórico e se aproxima do G4 Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaNa noite desta quinta-feira (12), o Bahia protagonizou uma atuação... Taktá|Do R7 12/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 22h16 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaNa noite desta quinta-feira (12), o Bahia protagonizou uma atuação marcante no interior paulista e goleou o Bragantino por 3 a 0, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, realizado no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, entrou para a história tricolor ao colocar fim a um jejum de 35 anos sem vencer o time paulista fora de casa.

