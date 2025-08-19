Bahia bate recorde na emissão de RG em julho Foto: Divulgação / DPT.No último mês de julho, o Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM)... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação / DPT.No último mês de julho, o Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM) registrou um aumento expressivo na emissão de carteiras de identidade no estado, superando os números históricos dos anos anteriores. A média mensal costumava variar entre 100 mil e 120 mil documentos, mesmo antes da implementação do novo sistema.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

Leia Mais em Taktá:

Operação Ouro: PC fecha o cerco contra facção do Rio na Bahia

Vitória define programação antes de enfrentar o Flamengo

Linha 1 do metrô de Salvador volta a operar de forma parcial