Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Bahia bate recorde na emissão de RG em julho

Foto: Divulgação / DPT.No último mês de julho, o Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM)...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação / DPT.No último mês de julho, o Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM) registrou um aumento expressivo na emissão de carteiras de identidade no estado, superando os números históricos dos anos anteriores. A média mensal costumava variar entre 100 mil e 120 mil documentos, mesmo antes da implementação do novo sistema.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.