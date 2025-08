Bahia concentra 9 das 10 cidades mais frias do Nordeste, segundo o Inmet Foto: Taktá.A Bahia registrou nove das dez menores temperaturas do Nordeste nas últimas 24 horas,... Taktá|Do R7 04/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 04/08/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Taktá.A Bahia registrou nove das dez menores temperaturas do Nordeste nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados neste domingo (3) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O destaque ficou para Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, que teve a mínima de 8,9 ºC no sábado (2) — a mais baixa da região. Conhecida como “Suíça baiana”, a cidade também liderou o ranking na sexta-feira (1º), quando os termômetros marcaram 14,8 ºC.

Para mais detalhes sobre as temperaturas e os impactos das chuvas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Novo tiroteio interrompe circulação de ônibus em bairro de Salvador

Travessia Salvador-Mar Grande é retomada após suspensão de três dias

Congresso retoma trabalhos com foco em isenção do IR e cassações