Bahia conquista 2º lugar geral no Brasileiro de Karatê 2025 e mais de 100 medalhas Foto: Ascom/SudesbA Bahia conquistou o segundo lugar geral no Campeonato Brasileiro de Karatê 2025 –... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 15h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h47 )

Foto: Ascom/SudesbA Bahia conquistou o segundo lugar geral no Campeonato Brasileiro de Karatê 2025 – Etapa Classificatória, realizado entre os dias 30 de abril e 4 de maio, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju (SE). A delegação baiana encerrou a competição com 121 medalhas, sendo 24 de ouro, 25 de prata e 72 de bronze.

