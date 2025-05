Bahia conquista o título do Campeonato Brasileiro de Boxe Elite 2025 Divulgação/BoxeBahiaA Bahia é a grande campeã do Campeonato Brasileiro de Boxe Elite Masculino e Feminino... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 21h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h07 ) twitter

Taktá

Divulgação/BoxeBahiaA Bahia é a grande campeã do Campeonato Brasileiro de Boxe Elite Masculino e Feminino 2025. A delegação conquistou seis medalhas de ouro e duas de prata durante a competição realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, superando São Paulo e reforçando sua posição como principal potência do boxe olímpico brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

