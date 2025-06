Bahia derrota Náutico de virada e garante liderança na Copa do Nordeste Foto: Letícia Martins/EC BahiaDe virada, o Bahia derrotou o Náutico pelo placar de 3 a... Taktá|Do R7 07/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 07/06/2025 - 19h56 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC BahiaDe virada, o Bahia derrotou o Náutico pelo placar de 3 a 1 na Arena Fonte Nova, neste sábado (7) e garante a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Diferente da partida contra o confiança que jogou com o Sub-20, o Esquadrão disputou com o Náutico utilizando os reservas da equipe principal, para descansar e dar rodagem ao elenco. O Fortaleza será o adversário do Tricolor nas quartas de final.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante jogo!

