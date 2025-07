Bahia e Ceará tem data e horário de confronto das semifinais da Copa do Nordeste definidos Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaBahia e Ceará irão se enfrentar pelas semifinais da Copa... Taktá|Do R7 26/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 00h37 ) twitter

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaBahia e Ceará irão se enfrentar pelas semifinais da Copa do Nordeste 2025 no dia 20 de agosto, às 21h30, na Fonte Nova. A partida será realizada em jogo único e terá disputa de pênaltis em caso de empate. O Esquadrão irá em busca do quinto título da competição para se firmar como maior campeão da competição.

