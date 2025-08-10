Logo R7.com
Bahia e Fluminense empatam em jogo de seis gols na Fonte Nova

Taktá|Do R7

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia.O Bahia empatou por 3 a 3 com o Fluminense, neste domingo (10), na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada da Série A. O confronto foi marcado por um primeiro tempo movimentado, gols nos minutos iniciais de cada etapa e mudanças rápidas no placar.

