Bahia e Fluminense empatam em jogo de seis gols na Fonte Nova Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia.O Bahia empatou por 3 a 3 com o Fluminense,... Taktá|Do R7 10/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 10/08/2025 - 01h17 )

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia.O Bahia empatou por 3 a 3 com o Fluminense, neste domingo (10), na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada da Série A. O confronto foi marcado por um primeiro tempo movimentado, gols nos minutos iniciais de cada etapa e mudanças rápidas no placar.

