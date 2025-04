Bahia e Paysandu tem data e horário definidos; confira os outros jogos da Copa do Brasil Taça da Copa do Brasil — Foto: Thais Magalhães / CBFNesta quinta-feira (17), a tabela... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 17/04/2025 - 19h46 ) twitter

Taça da Copa do Brasil — Foto: Thais Magalhães / CBFNesta quinta-feira (17), a tabela detalhada de confrontos da Copa do Brasil foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O duelo entre Paysandu e Bahia teve partida de ida marcada para o dia 30 de abril no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), às 21h30. A partida de volta está definida para o dia 21 de maio, às 19h30, na Arena Fonte Nova.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os outros confrontos da Copa do Brasil!

