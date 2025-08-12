Bahia e Vitória conhecem seus adversários na Copa do Brasil feminina Foto: Divulgação.O Bahia e Vitória conheceram nesta terça-feira (12), após sorteio realizado pela Confederação Brasileira... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação.O Bahia e Vitória conheceram nesta terça-feira (12), após sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), seus adversários nas oitavas de final da Copa do Brasil feminina. Em jogo único, o Bahia vai encarar o Atlético-MG com mando de campo da equipe baiana, data-base para 17 de setembro. Já o Vitória vai encarar a Ferroviária também em jogo único e mesma data-base que o Bahia, com a equipe paulista como mandante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Jerônimo anuncia novos secretários da Saeb e Secti

Inflação na Região Metropolitana de Salvador desacelera para 0,02% em julho, aponta IBGE

Taxa de homicídios dolosos cai 30% na Bahia em oito anos