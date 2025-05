Bahia e Vitória: Veja como os clubes chegam para os jogos decisivos na Libertadores e Sul-Americana Foto: Letícia Martins e Victor FerreiraApós resultados frustrantes no último fim de semana pelo Campeonato... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h56 ) twitter

Foto: Letícia Martins e Victor FerreiraApós resultados frustrantes no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, os gigantes do futebol baiano, Bahia e Vitória, voltam suas atenções para compromissos decisivos no cenário internacional. Ambos os clubes entram em campo nesta quarta-feira (28) precisando de bons resultados para seguirem vivos na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana, respectivamente.

Consulte no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre os desafios que Bahia e Vitória enfrentarão!

