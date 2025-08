Bahia empata contra o lanterna e Ceni lamenta ausência de Pulga: “Muito sentida” Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaRogério CeniO Bahia teve uma atuação abaixo do esperado e... Taktá|Do R7 03/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 03/08/2025 - 15h37 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaRogério CeniO Bahia teve uma atuação abaixo do esperado e não conseguiu superar o lanterna do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o Tricolor ficou no empate sem gols com o Sport, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 18ª rodada da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a partida e as declarações de Ceni.

