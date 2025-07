Bahia encara América de Cali na Colômbia em duelo decisivo Foto: Montagem TaktáO Bahia, que ficou no 0 a 0 com o América de Cali... Taktá|Do R7 22/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h38 ) twitter

Foto: Montagem TaktáO Bahia, que ficou no 0 a 0 com o América de Cali na noite da última terça-feira (22), na Arena Fonte Nova, agora terá que buscar a classificação fora de casa para avançar na Copa Sul-Americana 2025. A bola rola às 21h30, na Colômbia, com transmissão pela ESPN. Apesar de ter jogado em casa, o Tricolor encontrou dificuldades para furar a marcação adversária e não conseguiu transformar a posse de bola em chances reais de gol. Do outro lado, os colombianos também mostraram pouca inspiração ofensiva.

