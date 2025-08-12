Logo R7.com
Bahia encara Fluminense nas quartas da Copa do Brasil

Foto: Montagem Taktá.O Bahia já sabe quem enfrentará nas quartas de final da Copa do...

Taktá|Do R7

Foto: Montagem Taktá.O Bahia já sabe quem enfrentará nas quartas de final da Copa do Brasil: o Fluminense. A definição ocorreu nesta terça-feira, na sede da CBF, durante o sorteio que também revelou outros confrontos da fase, como o duelo entre Vasco da Gama e Botafogo. A ordem dos mandos de campo ainda será decidida pelas equipes.

