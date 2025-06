Bahia encara o RB Bragantino fora de casa com missão de quebrar tabus Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (12), às 19h,... Taktá|Do R7 12/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h17 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (12), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é decisivo para as pretensões do Esquadrão, que busca retornar ao G6 e encerrar uma incômoda sequência de cinco derrotas consecutivas como visitante.

