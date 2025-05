Bahia enfrenta o Nacional-URU nesta quarta-feira (7) e pode garantir classificação antecipada Foto / Letícia Martins / EC BahiaO Esporte Clube Bahia enfrenta o Nacional, do Uruguai,... Taktá|Do R7 07/05/2025 - 13h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 13h47 ) twitter

Foto / Letícia Martins / EC BahiaO Esporte Clube Bahia enfrenta o Nacional, do Uruguai, nesta quarta-feira (7), às 19h (horário de Brasília), a partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores será transmitida ao vivo pelo canal de streaming Paramount +. Este é o último jogo do Tricolor em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para esta fase da competição. Além disso, o ECB pode garantir uma classificação histórica para as oitavas de final com duas rodadas de antecedência.

