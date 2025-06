Bahia entrega novos equipamentos e veículos táticos para reforço das forças de segurança Fotos: Divulgação SSPA Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) entregou, na manhã desta sexta-feira... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h38 ) twitter

Fotos: Divulgação SSPA Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) entregou, na manhã desta sexta-feira (5), novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e veículos para as forças policiais do estado. A cerimônia ocorreu no Centro de Operações e Inteligência (COI), com a presença do vice-governador Geraldo Junior e do secretário da SSP, Marcelo Werner.

Para mais detalhes sobre este importante investimento na segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

