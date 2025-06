Bahia finaliza preparação para enfrentar o Bragantino com retornos importantes ao time titular Foto: Divulgação / Rafael Rodrigues EC BahiaO elenco do Bahia realizou, nesta terça-feira (10), mais... Taktá|Do R7 10/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação / Rafael Rodrigues EC BahiaO elenco do Bahia realizou, nesta terça-feira (10), mais uma atividade no CT Evaristo de Macedo em preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, marcado para quinta-feira (12), às 19h, no Nabi Abi Chedid, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Marinha emite alerta para ventos de até 60 km/h no litoral da Bahia

Vitória recusa proposta de R$ 9,5 milhões por Janderson, mas mantém negociações

Robson Almeida rebate União Brasil e acusa de não entregar obras estruturantes em Salvador