Bahia garante vantagem na final da Copa do Nordeste e goleia o Confiança

Foto: Letícia Martins / EC BahiaO Bahia deu um passo decisivo rumo ao título da...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Letícia Martins / EC BahiaO Bahia deu um passo decisivo rumo ao título da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira (3), no estádio Batistão, em Aracaju, o Tricolor de Aço venceu o Confiança por 4 a 1, no primeiro jogo da final da competição.

