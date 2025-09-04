Bahia garante vantagem na final da Copa do Nordeste e goleia o Confiança Foto: Letícia Martins / EC BahiaO Bahia deu um passo decisivo rumo ao título da... Taktá|Do R7 04/09/2025 - 00h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 00h18 ) twitter

Taktá

Foto: Letícia Martins / EC BahiaO Bahia deu um passo decisivo rumo ao título da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira (3), no estádio Batistão, em Aracaju, o Tricolor de Aço venceu o Confiança por 4 a 1, no primeiro jogo da final da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante final!

