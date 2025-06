Bahia goleia 3B da Amazônia por 4 a 0 e confirma boa fase no Brasileiro Feminino A1 Fotos: Letícia Martins/EC BahiaUm dia após garantir, de forma inédita, a vaga nas quartas de... Taktá|Do R7 15/06/2025 - 20h35 (Atualizado em 15/06/2025 - 20h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Fotos: Letícia Martins/EC BahiaUm dia após garantir, de forma inédita, a vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A1, o Bahia mostrou sua força com uma goleada fora de casa. As Mulheres de Aço venceram o 3B da Amazônia por 4 a 0, neste domingo (15), em Manaus.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande vitória!

Leia Mais em Taktá:

Balão cai em São Paulo, deixa um morto, 11 feridos e não tinha autorização para voar

”Pipoca no Parque”: Saulo leva clima de São João ao Parque da Cidade com show gratuito

Vitória é vice-campeão da Série B Sub-20 e garante vaga na elite do Brasileiro de 2026