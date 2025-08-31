Bahia goleia São Francisco e se mantém no Baianão Feminino
Foto: Letícia Martins/ E.C BahiaO time entrou em campo mais uma vez, neste sábado (30), para a partida válida pela segunda rodada do Campeonato Baiano, no município de Serrolândia, contra o time do São Francisco. Emplacando uma goleada de 8 x 0. No primeiro tempo, as tricolores saíram em vantagem de 7 gols a 0. Marcados por Vilma (2), Angela (2), Cássia (2) e Isa Fernandes. No segundo momento da partida, Juliana encerrou a contagem e marcou o último gol do time. Classificadas, o esquadrão mantém a ponta do grupo 2, com seis pontos em duas rodadas. Marcando 15 gols ao todo, sem sofrer nenhum.
