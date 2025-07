Bahia inicia preparação para enfrentar o Fortaleza; Willian José segue em tratamento Foto: Letícia Martins/EC BahiaO elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta quinta-feira e iniciou... Taktá|Do R7 17/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h57 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta quinta-feira e iniciou os trabalhos para o confronto contra o Fortaleza, marcado para este sábado, às 16h, no Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Willian José, desfalque no empate sem gols com o América de Cali, segue em tratamento de uma entorse no tornozelo e alternou atividades entre academia e fisioterapia. Além dele, o zagueiro Kanu e o volante Erick também estão em recuperação.

