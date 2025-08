Bahia inicia preparação para enfrentar o Sport com reforços Foto: Reprodução / Rafael Rodrigues / EC BahiaO dia de ontem, quinta-feira (31), foi de... Taktá|Do R7 01/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h18 ) twitter

Foto: Reprodução / Rafael Rodrigues / EC BahiaO dia de ontem, quinta-feira (31), foi de recuperação física e avaliações médicas no CT Evaristo de Macedo. Depois de vencer o Retrô pela Copa do Brasil, o Bahia retomou os treinos de olho no confronto com o Sport, pelo Brasileirão, marcado para sábado (2) às 16h.

