Bahia joga melhor, mas empata contra o Internacional na Copa Libertadores Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia empatou por 1×1 com o Internacional no primeiro jogo da... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 21h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h26 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia empatou por 1×1 com o Internacional no primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores 2025 nesta quinta-feira (3). O Esquadrão foi superior na partida, criou e finalizou em proporções superiores ao time sulista, mas cedeu uma grande chance para o gol Colorado. Os dois conquistam um ponto cada no grupo F da competição.

