Bahia lança concurso "Redação Nota 1000" para estudantes da rede estadual Foto: Joseane Rodrigues - Ascom/SEC.A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou nesta... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 15h58 )

Foto: Joseane Rodrigues - Ascom/SEC.A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou nesta quarta-feira (9) o edital do concurso “Redação Nota 1000 Bahia”, voltado para estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual. A iniciativa visa incentivar a leitura e a escrita como instrumentos de formação crítica e preparação para o Enem, premiando os melhores textos com notebook e certificado.

