Bahia lança novo teste para rastrear câncer do colo do útero; saiba mais
Taktá|Do R7
15/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h57 )

Jamile Amine / Saúde GovBAA Bahia sediou nesta sexta-feira (15) o lançamento nacional das novas diretrizes para rastreamento do câncer do colo do útero. O evento, realizado em Camaçari e transmitido para 12 estados, marcou a adoção do teste de DNA-HPV como método primário, dentro do programa “Agora Tem Especialistas” do Ministério da Saúde. A medida integra o Plano Nacional para Eliminação da doença.

