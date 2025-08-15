Bahia lança novo teste para rastrear câncer do colo do útero; saiba mais
A Bahia sediou nesta sexta-feira (15) o lançamento nacional das novas
Jamile Amine / Saúde GovBAA Bahia sediou nesta sexta-feira (15) o lançamento nacional das novas diretrizes para rastreamento do câncer do colo do útero. O evento, realizado em Camaçari e transmitido para 12 estados, marcou a adoção do teste de DNA-HPV como método primário, dentro do programa “Agora Tem Especialistas” do Ministério da Saúde. A medida integra o Plano Nacional para Eliminação da doença.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante iniciativa que pode salvar vidas!
