Bahia lidera crescimento do turismo no Brasil em março, aponta FecomercioSP Ascom SecultA Bahia registrou o maior crescimento do país no setor de turismo em março... Taktá|Do R7 05/06/2025 - 07h55

Taktá

Ascom SecultA Bahia registrou o maior crescimento do país no setor de turismo em março de 2025, com aumento de 20,4% no faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho foi impulsionado principalmente pelas celebrações do Carnaval e posicionou o estado como líder nacional no período, à frente do Rio de Janeiro (16,8%) e do Ceará (13,9%).

