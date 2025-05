Bahia lidera crescimento do turismo no país, aponta IBGE Foto: Valter Pontes / Secom PMS A Bahia segue como destaque no turismo nacional. Segundo... Taktá|Do R7 16/05/2025 - 09h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 09h24 ) twitter

Foto: Valter Pontes / Secom PMS A Bahia segue como destaque no turismo nacional. Segundo a mais recente Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, o estado registrou crescimento de 8,9% no volume das atividades turísticas entre janeiro e março de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado supera a média nacional, que foi de 5,4%.

