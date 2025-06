Bahia lidera escolarização entre adolescentes de 15 a 17 anos, segundo IBGE Foto: Ascom SECA Bahia registrou, em 2024, a maior taxa de escolarização do país entre... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 22h35 (Atualizado em 13/06/2025 - 22h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Ascom SECA Bahia registrou, em 2024, a maior taxa de escolarização do país entre adolescentes de 15 a 17 anos, de acordo com os dados do Módulo Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No estado, 95,9% dos jovens dessa faixa etária estavam frequentando escola, o equivalente a 662 mil estudantes.

Para mais detalhes sobre esse avanço significativo na educação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Vietnã é oficializado como novo país parceiro do Brics

Salvador fica distante do topo do ranking de cidades mais desenvolvidas; veja a líder

Pesquisa do governo federal aponta que imposto sobre super-ricos é chave para reduzir desigualdade