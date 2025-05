Bahia lidera incidência de doença falciforme e HEMOBA realiza censo estadual com mais de mil pacientes ReproduçãoA Bahia iniciou um censo para mapear o perfil dos pacientes com doença falciforme, condição... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 19h28 (Atualizado em 08/05/2025 - 19h28 ) twitter

ReproduçãoA Bahia iniciou um censo para mapear o perfil dos pacientes com doença falciforme, condição genética que altera a forma dos glóbulos vermelhos do sangue, dificultando a oxigenação de órgãos como cérebro, pulmões e rins. O levantamento, que segue em andamento, é realizado por meio de um questionário disponível no site da Hemoba e já conta com 1.144 pacientes cadastrados em 246 municípios do estado.

