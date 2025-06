Bahia lidera perda populacional por migração, aponta Censo 2022 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A Bahia foi o estado que mais perdeu moradores para outras... Taktá|Do R7 28/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 28/06/2025 - 21h56 ) twitter

A Bahia foi o estado que mais perdeu moradores para outras regiões do país, segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (27). Mais de 3,3 milhões de baianos vivem fora do estado. Por outro lado, apenas 961 mil pessoas de outros estados se mudaram para a Bahia.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

