Bahia lidera ranking de mortes violentas no Brasil; maioria das vítimas da polícia é negra
29/07/2025 - 16h38

Foto: Rovena Rosa / Agência BrasilO Brasil segue entre os países com maior letalidade policial do mundo em 2025. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 80% das pessoas mortas por intervenções policiais em 2024 eram negras. O índice revela um padrão de violência racial que se mantém ao longo dos anos, com casos recorrentes e investigações que, em muitos casos, não resultam em punições efetivas.

Para entender melhor essa grave situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

