Bahia paga multa e tira joia de 16 anos do Corinthians
Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag.Corinthians.O atacante Kauê Furquim, de 16 anos, está a caminho do Bahia após o clube pagar a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista em seu contrato com o Corinthians. Apesar de ainda integrar a base, o jogador já vinha treinando com o elenco principal no CT Joaquim Grava e chegou a ser relacionado para os jogos contra Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão.
Para mais detalhes sobre essa transferência impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
