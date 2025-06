Bahia perde fora de casa para o Confiança pela Copa do Nordeste Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia, com time em grande maioria da base, foi derrotado pelo... Taktá|Do R7 04/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 21h36 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia, com time em grande maioria da base, foi derrotado pelo Confiança pelo placar de 2 a 0 no Estádio Batistão, em Sergipe, nesta quarta-feira (4). O jogo foi válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste e era uma das partidas remarcadas por conta dos compromissos do Esquadrão na Libertadores. Com esse triunfo, o Confiança vai a 10 pontos e entra na zona de classificação para a fase mata-mata da competição.

